– Vi mener at saksbehandlingen har vært i tråd med regelverket og Høyesteretts dom i 2020, og at vi har fulgt dommen opp både med å vurdere direkte og indirekte utslipp før behandlingen av hver utbyggingsplan, sa Støre i Stortingets spørretime ifølge NRK.

Dermed gjentar han det hans energiminister Terje Aasland sa da dommen ble avsagt 18. januar. Staten har anket dommen.

Oslo tingrett slo fast at tre oljetillatelser er ugyldige fordi de brøt med et krav om at forbrenningsutslipp må utredes for å få tillatelse til utbygging og drift av oljefelt. Dette kravet ble fastslått av Høyesterett i et tidligere klimasøksmål i 2020.

Ifølge dommen fra tingretten har staten brutt kravene ved godkjenning av olje- og gassfeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.