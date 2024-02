Det skriver NRK.

Ifølge berammingslistene til tingretten skal rettssaken starte i Steinkjer tinghus 5. november og vare helt fram til 14. mars 2025.

Den tidligere kommuneoverlegen er siktet for å ha begått overgrep mot en lang rekke kvinner, og han er anmeldt for over 200 forhold.

Politiet har i etterforskningen beslaglagt over 6000 timer med videomateriale. Kvinnelige pasienter skal ha blitt filmet mens de ble undersøkt på legekontoret.

Mannen har helt siden saken ble kjent i 2022, nektet straffskyld, og han har ikke ønsket å forklare seg for politiet.