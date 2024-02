Flere politidistrikt har hatt en travlere natt en normalt og en del personer har også fått overnatte i politiets arrest, får NTB opplyst.

– Det har vært litt småtteri, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Blant annet måtte politiet håndtere en mann som etter et slagsmål ble bortvist fra Bergen sentrum, men ikke dro hjem. En time senere motsatte mannen seg politiets kontroll på en måte at politiet måtte bruke pepperspray.

Brødrekrangel

Ifølge Hausvik har det i natt vært en del trøkk på byen i Bergen, men også andre steder har politiet måtte gripe inn. I Voss endte en krangel mellom to brødre at det ene ble fraktet med ambulanse til sykehus.

Ved 5.30-tiden søndag morgen satt tre personer i arrest for ordensforstyrrelser – i tillegg til en person som er tatt for innbrudd.

I Møre og Romsdal politidistrikt måtte rykket politiet ut til Ørsta, der en privat fest hadde kommet ut av kontroll. Hit hadde det kommet flere personer som ikke var invitert. Etter anmodning fra arrangøren ble festen avsluttet, og folk må forlate stedet.

Overivrig forbipasserende i Eigersund

At man skal la folk få gjøre sitt arbeid i fred, gjelder kanskje spesielt offentlige tjenestepersoner. I Eigersund i Rogaland var det en overivrig forbipasserende som blandet seg vel mye inn i politiets kontroll av et kjøretøy.

Det endte opp i en anmeldelse og straffesak for forulemping av offentlig tjenestemann.

I dette politidistriktet, Sørvest, har det vært en travel vakt for politiet, med flere rusrelaterte ordensforstyrrelser knyttet til unge menn, med hovedvekt på sentrum i Stavanger og Haugesund.

Operasjonsleder Steinar Knudsen opplyser at de har hatt rundt 30 slike saker, samt sju voldssaker i løpet av natten. De fleste ble håndtert med bortvisning, men sju endte med innsettelse i arrest.

I Haugesund kom politiet over en beruset gutt i slutten av tenårene som lå rett ut i snøen. Gutten, som framsto som svært kald, ble kjørt til legevakten og deretter innlagt sykehus på grunn av nedkjøling.

Full og kranglete i Drammen

I Sørøst politidistrikt har det til tider vært en hektisk natt, ikke bare i de store byene, men over hele politidistriktet, opplyser operasjonsleder Inge Landsrød til NTB.

– Det har ikke vært så mange alvorlige hendelser, men mange ordensforstyrrelser, sier operasjonslederen – som sier det aller meste har vært det man kan kalle for «fyll og rør».

Blant annet gjelder dette en hissig kar i 20-årene som natt til søndag slo på flere biler i Drammen. Mannen var både full og kranglete og nektet å etterkomme politiets pålegg. Det ble belønnet med en tur til arresten og en anmeldelse. Ingen av bilene ble skadet.

Holder vi oss i Drammen, ble to menn i 20-årene som kom med flere ukvemsord til politiet, bortvist fra sentrum De ønsket ikke å etterkomme pålegget og ble derfor tatt med til arresten. De blir også anmeldt for å ikke etterkomme pålegg og forulemping mot politiet.

Mann slått med flaske

Samme politidistrikt måtte også ta seg av en mann i 20-årene fra Porsgrunn som slo en annen mann i ansiktet med glassflaske på et utested i Skien. Vedkommende som ble slått, en person i 20-årene fra Skien, blødde fra nesen og fikk skallet av en tann. Mannen som slo, ble pågrepet og kjørt i arrest.

Beveger vi oss til Innlandet politidistrikt, kan politiet fortelle om amper stemning om slagsmål på privat adresse i I Nordre Land. Her ble en overstadig beruset mann i 20-årene anmeldt for kroppskrenkelse, samt skadeverk på politibilen under innbringelse til arresten.

Samme politidistrikt forteller om amper stemning på et russearrangement i Ringsaker. Her måtte politiet avslutte festen etter at det blant annet ble utført skadeverk på utestedet der arrangementet ble holdt.

Slo i taxi, dyttet på politiet

Lenger nord har det gått roligere for seg, skal vi tro politiet – og antall meldinger publisert på X (tidligere Twitter) i løpet av natten. Men noe har også politiet her hatt å gjøre.

Blant annet ble en mann i Harstad satt i arresten etter at han satte seg til motverge overfor politiet og nektet å forlate en taxi. Politiet opplyser at mannen hadde vært aggressiv overfor taxisjåføren og slått i rutene på bilen. Han dyttet også til politiet og anmeldes for vold mot offentlig tjenestemann.

I samme by fikk en mann som ble anmeldt for urinering på offentlig sted, flere muligheter til å forlate sentrum. Det nektet han å etterkomme – og vedkommende endte da i arresten.

Kaldt og rolig i Finnmark

Men ikke alle som blir plukket opp av politiet, ender i arresten. Etter en heftig feiring i Alta trengte en overstadig beruset person i sentrum hjelp til å navigere seg hjem. Politiet ble redningen og fraktet mannen hjem.

Fra Finnmark politidistrikt får NTB opplyst at det har vært en veldig rolig natt uten de store hendelsene.

– Det henger kanskje litt sammen med at det er litt kaldt, sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Han legger til at det var rundt 20 minusgrader ute, og at det kanskje begrenser seg litt selv.