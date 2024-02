– Kraftprisene i de sørlige prisområdene ble vesentlig lavere enn forventet. Derfor er den endelige inntektsrammen noe lavere enn det som ble varslet i desember, sier seksjonssjef Roar Amundsveen i RME.

RME er reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags- og energidirektorat.

I desember 2022 varslet RME inntektsrammer for 2023. Prisen på terminkontrakter for de ulike prisområdene benyttes til å beregne nettselskapenes nettapskostnader for det kommende året. Det energitapet som oppstår under transport i strømnettet kalles nettap, og nettselskapene må selv kjøpe denne strømmen i markedet. Inntektsrammene skal dekke nettselskapene kostnader ved nettap.

Dersom kraftprisen blir lavere enn forventet og de faktiske inntektene blir større enn tillatt inntekt for et gitt år, kan dette gi en merinntekt som skal betales tilbake til kundene gjennom redusert nettleie de kommende årene.