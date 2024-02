Sykehuset i Harstad er påført omfattende skader på taket og ble dessuten truffet av flygende bygningsdeler fra andre bygg som er påført skader av den kraftige vinden torsdag ettermiddag.

– Grunnet kritisk infrastruktur går UNN Harstad til rød beredskap. Større deler av bygget ser ut til å være skadd enn først antatt, og det er usikkert hvordan dette vil påvirke ordinær drift de neste timene. Det jobbes med å kartlegge det totale skadeomfanget på taket, skriver sykehuset på X/Twitter.

Først ble beredskapen satt til gult nivå etter at sykehuset ble rammet av den ekstreme vinden fra uværet Ingunn torsdag. Alle dagens timeavtaler ble avlyst, og lokal kriseledelse ble satt.

Ødeleggelsene på byggene ble også vurdert til å utgjøre en fare for alle i området. Politiet sperret av et område rundt sykehuset for å begrense ferdsel til og fra sykehuset på grunn av farepotensialet i området.

– Politiet sperrer av området rundt UNN Harstad og begrenser ferdsel til og fra sykehuset på grunn av farepotensialet i området, skriver Troms politidistrikt på X/Twitter.