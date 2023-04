Kvinner er i det store og hele stengt ute fra skoler og jobber i Afghanistan. Utestengelsen har forsterket nøden og fattigdommen i landet dramatisk. Her er det afghanske kvinner som tigger om brød utenfor et bakeri i Kabul. Dette bildet levert av World Press Photo er en del av en serie med tittelen The Price of Peace in Afghanistan som vant World Press Photo Stories-prisen.