Det skjer i henhold til en forskriftsendring fra Justis- og beredskapsdepartementet fredag.

Kravet er at man fortsatt oppfyller vilkårene for kollektiv beskyttelse i Norge i utgangspunktet. Blant annet vil ukrainere som har statsborgerskap i et trygt land, ikke lenger få kollektiv beskyttelse i Norge.

Siden 11. mars 2022 har fordrevne fra Ukraina hatt kollektiv beskyttelse i Norge. Dette ble forlenget med ett år i 2023, og forlenges nå med enda ett år.