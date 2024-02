– Jeg ser svært alvorlig på konklusjonen fra rapporten til Statsforvalteren. Dette roper på politisk handlekraft. At en velferdsstat som vår ikke klarer å gi god hjelp til alvorlig syke barn, kan vi ikke leve med, sier Bejer Engh.

Hun mener det er tydelig at jentene ikke har fått god nok helsehjelp. I stedet for å få tilpasset oppfølging når de trengte det, har manglende samarbeid og kontinuitet i helsehjelpen bidratt til at jentenes utfordringer vokste, sier hun.

– Helsemyndighetene må ta et større ansvar for barn og unge som har rett på hjelp fra psykisk helsevern. Som vi har sett i mange andre saker, ble barnevernstjenesten stående alene med ansvaret, sier hun.