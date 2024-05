– Det er ikke ofte jeg blir så overrasket i spørretimen, men justisministeren kom ikke med noen svar i dag. Høyre kommer til å følge opp dette videre, sier Ine Eriksen Søreide til NTB.

Kommentaren kommer etter at Høyre-politikeren, som også er leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ba justisminister Emilie Enger Mehl redegjøre for hvordan kontrollen av russiske fiskebåter foregår etter at russiske skip er nektet anløp i alle norske havner så nær som i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes.

I fjor ankom det ifølge Søreide, mellom 600 og 650 russiske båter de tre havnene. I spørretimen i Stortinget onsdag spurte Søreide om regjeringen hadde kontroll på farene knyttet til denne trafikken.

Mangler i lovverket

Spørsmålet til justisministeren kommer i kjølvannet av at TV 2 i forrige uke avdekket at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet mangler de nødvendige hjemlene i lovverket for å drive noen annen kontroll enn personell og id-sjekk av de russiske mannskapene.

Kort etter den ukentlige spørretimen var avsluttet, varslet PSTs kontraetterretningsavdeling at de har skjerpet trusselnivået knyttet til økt fare for sabotasje rundt de norske våpenleveransene til Ukraina.

– Hva konkret består kontrollen av russiske fiskefartøy av i dag, hvis politiet ikke har hjemmel til å utføre noe annet enn personkontroll og grensekontroll, etterlyste Søreide.

– Vi har så god kontroll som vi mener det er rimelig å ha. Og vi har kontroll av nær sagt alle fartøy som anløper de tre åpne havnene, svarte Mehl.

Tolletaten kontrollerer

Justisministeren sa i runde ordelag at det foregår et omfattende samarbeid og at tiltak er innført for å forebygge at Russland lykkes med å bruke lovlig aktivitet til ulovlige formål.

– Nå er det sånn at det er tolletaten som har ansvar for kontrollen av de skipene som anløper til de havnene. Så nær som alle blir kontrollert av tolletaten, så er det PST og politiet som har ansvar for å følge med på mulig spionasje eller annen mistenkelig aktivitet, og etter det jeg er kjent med, så har de også et godt samarbeid med tolletaten.

Ordningen med at de tre havnene fremdeles fikk ta imot russiske skip ble begrunnet med Norges langvarige fiskerisamarbeid med Russland og selv om det er kjent at Russland benytter sivile skip til spionasje og etterretningsarbeid.

– Jeg ble ikke betrygget av statsrådens svar på dette Det er tross alt hun som har ansvaret for den indre sikkerheten i Norge. Regjeringen har hatt tre år og en invasjonskrig på innføre de hjemlene, sier Søreide.