Fredagens oppgang i New York var riktig nok bare på 0,3 prosent, men det var nok til å dytte Dow Jones til 40.003,59 poeng. Det er første gang i historien at Dow Jones har endt over 40.000 poeng.

Den bredere S&P 500-indeksen steg også, opp 0,1 prosent, mens teknologibørsen Nasdaq falt 0,1 prosent.

Gjennom uken har globale indekser nådd nye høyder, drevet av håp om rentekutt i USA og andre land, som følge av tegn til lavere inflasjon.

Oljeprisene var stigende fredag kveld. Da ble nordsjøolje omsatt for 83,98 dollar fatet, en oppgang på 0,9 prosent, mens amerikansk lettolje ble omsatt for 80,06 dollar fatet, en økning på 1 prosent.