– Oppdaterte anslag tilsier at utgiftene til den midlertidige strømstønadsordningen for husholdninger i 2024 reduseres med om lag 5 milliarder kroner, skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

I desember skrev regjeringen at de regnet med å bruke 9,75 milliarder kroner på strømstøtte i år, noe som dermed betyr at kostnadene er halvert.

– Dette skyldes at oppdaterte anslag for strømpriser i 2024 er lavere enn anslagene som lå til grunn for kostnadsanslaget i saldert budsjett 2024. Det understrekes at kostnadsanslaget er usikkert, skriver regjeringen.

Pengene som nå går til strømstøtteordningen, er langt lavere enn da den ble innført.

I 2022 ble det utbetalt 32,6 milliarder kroner i strømstøtte. Den gang hadde Norge rekordhøye strømpriser. I 2023 ble det utbetalt rundt 9,6 milliarder kroner.