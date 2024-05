Et ekspertutvalg konkluderte høsten 2022 med at så mye som mulig av kvikksølv-lasten i ubåtvraket U-864 utenfor Fedje i Vestland bør hentes opp, før man dekker til vraket, som ligger på 150 meters dyp.

Den tyske ubåten ble senket av britene noen kilometer utenfor øya Fedje 9. februar 1945. Hele mannskapet på 73 omkom. Ifølge historiske dokumenter kan ubåten ha fraktet 67 tonn kvikksølv.

Ordføreren på Fedje, Stian Herøy (H) sier til Bergens Tidende at han tror nyheten fra de to statsrådene som kommer på besøk blir at kvikksølvet som trolig fremdeles befinner seg i og ved ubåten, hentes opp.

– Signalene jeg har fått gjør at jeg håper og tror på en endelig avklaring, og at avgjørelsen blir at kvikksølvet hentes opp, sier Herøy.

Regjeringen har varslet at den vil ha klar en avgjørelse i saken i forbindelse med revidert statsbudsjett som kommer tirsdag.

Det er sittende fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe som har innkalt pressen for å fortelle hvordan regjeringen vil gå videre med konklusjonen fra ekspertutvalget.