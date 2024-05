Totalt 9918 unge mellom 10 og 19 år bruker antidepressiver i Norge, ifølge statistikk fra Legemiddelregisteret, skriver P4 Nyhetene.

Mental Helse Ungdom tror klimakrise, pandemi og krig kan ha bidratt til at norsk ungdom mister framtidshåp.

– De har jo i lang tid fått krise på krise på krise, og fått informasjon om disse i tradisjonelle medier, men også i sosiale medier. Dette er skremmende og kan være vanskelig å leve med, sier kommunikasjonssjef Line Toft Haaland til radiokanalen.

Hun understreker at det er bra at barn som trenger medisiner får det, men at det alltid skal legges en plan for behandlingen fra start til slutt. Og selv om medisinene kan virke noe, må også samtaler til for å løse de underliggende problemene, understreker hun.

Ifølge statistikken er det flest jenter som bruker antidepressiver i Norge.

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen sier det bør forskes mer på hvorfor flere barn er deprimerte, og sier det trengs økte ressurser til mental helse.

– Det er jo viktig at fastlegene har tid og ressurser til å følge opp de unge som sliter, og vi tror også at skolehelsetjenesten har en veldig viktig rolle i å følge opp disse ungdommene, sier hun.