Utgiftene til denne undersøkelsen går ut over det Havarikommisjonens budsjett for 2024 dekker. Derfor foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til Havarikommisjonen med 3 millioner kroner.

For å dekke utgifter som kan påløpte resten av året, får kommisjonen i tillegg muligheten til å overskride bevilgningen med ytterligere 3 millioner kroner.

– Dette gjør at Statens havarikommisjon kan prioritere både undersøkelser av helikopterulykken og andre pågående, lovpålagte sikkerhetsundersøkelser, skriver regjeringen i sitt forslag til tilleggsbevilgninger og omprioriteringer.

Det var onsdag 28. februar at et Sikorsky S-92-helikopter var involvert i en ulykke vest for Sotra utenfor Bergen. 61 år gamle Reidun Hestetun omkom i ulykken, og fem andre personer ble skadd.

Helikoptervraket måtte heves fra flere hundre meters dyp.