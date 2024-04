Et av vitnene i 25. juni-rettssaken fortalte at det ble diskutert nye angrep etter 25. juni 2022, skriver Dagbladet.

Vitnet var en agent i E-tjenesten med skjult identitet. Agenten forteller at en annen agent chattet med det som skal være en kvinnelig norsk islamist, som er siktet for medvirkning til terror etter angrepet, men befinner seg for tiden i Syria.

– I samtalene med det som skal være kvinnen, ble det i tiden etter Oslo-angrepet fortalt om mulige nye angrep, der blant annet Nato-leder Jens Stoltenberg og hans familie ble trukket fram som mulige kidnappingsmål, sier vitnet.

Ifølge transkriberingen av vitnets forklaring, gjengitt av Dagbladet, fryktet de også flere angrep. Norske journalister i Pakistan og ambassadestrøket i Islamabad ble trukket fram som mulig mål.