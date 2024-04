– Vår Energi er tilbake i sporet med økt vekst og verdi og leverer et sterkt resultat etter rekordhøy produksjon, skriver selskapet i børsmelding tirsdag morgen.

Selskapet hadde driftsinntekter på like under 2 milliarder dollar i første kvartal. Det er nesten 300 millioner høyere enn i fjerde kvartal i 2023, men noe lavere enn samme kvartal for ett å tilbake.

I første kvartal produserte Vår Energi i gjennomsnitt 299.000 fat oljeekvivalenter daglig, og er ifølge børsmeldingen på stø kurs mot målet om en produksjon på 400.000 fat om dagen innen utgangen av 2025.

Selskapet vil utbetale 270 millioner dollar av kvartalsresultatet, tilsvarende 1,19 kroner, i utbytte per aksje til selskapets eiere.