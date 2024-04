Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Fornybar Norge. Totalt 4025 respondenter svarte mellom februar og mars på om de var helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig i at «Norge bør følge EUs ambisjoner for fornybar energi og klima».

Tallene peker mot at regjeringen har solid folkelig støtte for å innføre EUs fjerde energipakke, mener Fornybar Norge.

Den såkalte Ren energi-pakken, som direktivet er en del av, ble vedtatt av EU for snart fem år siden, og Norge har ennå til gode å innføre den.

EUs energikommissær Kadri Simson ga i mars Norge en frist til august å innføre det omstridte fornybardirektivet. Dersom dette ikke skjer, vil EU «vurdere nødvendige skritt», heter det i brevet.

Ifølge EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innlemme nytt EU-regelverk raskest mulig. Skjer ikke det, kan EU vise til artikkel 102 i EØS-avtalen og sette hele eller deler av politikkområdet ut av kraft.

I Norge har det vært stor motstand mot direktivet, som blant annet pålegger landene å opprette hurtigspor for utbygging av vindkraft på land. I tillegg får EUs energibyrå Acer et større virkeområde.