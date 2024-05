Første stopp på turen er New York, der Pistorius er ventet å holde en tale til representanter for den amerikanske jødiske komiteen, en organisasjon som arbeider for jødiske interesser.

Pistorius skal onsdag ha samtaler med FNs generalsekretær António Guterres. Et besøk hos flyprodusenten Boeing inngår også i programmet.

Senere under besøket skal Pistorius møte den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin. Turen til Nord-Amerika avsluttes med et besøk i Ottawa og samtaler med den canadiske forsvarsministeren Bill Blair.

Det er ventet at Pistorius vil orientere bredt om Tyskland rolle i Nato og tilstanden til det tyske forsvaret. Krigen i Ukraina vil være det overordnede temaet for samtalene.