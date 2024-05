Ifølge TV 2 lander Arfan Bhatti på Oslo lufthavn om noen få timer. Norske myndigheter har sendt et fly for å hente 46-åringen, skriver kanalen.

Kort tid etter at TV 2 publiserte sin sak, melder Justisdepartementet at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er tilgjengelig for pressen i dag klokka 9.45 i forbindelse med utlevering av Bhatti.

Bhatti er siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni 2022. To personer ble skutt og drept da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub.

Pågrepet i Pakistan

Tre måneder etter angrepet, i september 2022, ble Bhatti pågrepet i Pakistan hvor han siden har sittet i politiets varetekt. Norske myndigheter ønsket å få ham utlevert sånn at de selv kan straffeforfølge ham for hans rolle i terrorangrepet.

Bhatti er siktet for medvirkning i saken. Han var i Pakistan på gjerningstidspunktet og nekter straffskyld.

Norge og Pakistan har ingen utleveringsavtale, og det har vært en langvarig prosess for å få Bhatti til Norge. Etter månedsvis med rettsforhandlinger ble det i januar klart at han kunne utleveres.

Stevnet som vitne

I tillegg til at Bhatti selv er siktet, ønsker påtalemyndigheten at han vitner mot Matapour i den pågående rettssaken mot ham.

I rettssaken, som pågår i Oslo tingrett, har det kommet fram at etterforskere fant omfattende kommunikasjon med Arfan Bhatti da de gjennomgikk de elektroniske enhetene til Zaniar Matapour etter masseskytingen.

Telefonen han hadde med seg under skytingen, var aldri blitt brukt. Men under batteridekselet fant politiet to simkort, hvorav ett inneholdt fire kontaktoppføringer. To av dem var til Arfan Bhatti.