Støre leder møtet i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet, som finner sted klokken 10 på Statsministerens kontor i Oslo.

Årets lønnsoppgjør er hovedoppgjør, noe som betyr at det både skal forhandles om lønn og andre rettigheter.

Fellesforbundet krever økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør. De mener lønningene må øke mer enn prisveksten, altså at man får reallønnsvekst.

DNB Markets har i år anslått en ramme i frontfaget på 5 prosent. De har også anslått at det ligger an til betydelig streikefare i år.

– Vi forventer reallønnsvekst for våre medlemmer i årets lønnsoppgjør, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg, som skal forhandle lønn for over 110.000 arbeidstakere med master i offentlig sektor.

– Offentlig sektor må bli mer konkurransedyktige på lønn, og bedriftene i privat sektor må bruke det lokale handlingsrommet de har. Ingen har råd til å la seg diktere av frontfaget i årets lønnsoppgjør, sier Randeberg.