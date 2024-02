Det er en tilhenger på en skinnegående traktor som sperrer skinnene. Det er dermed ikke mulig for tog å passere, opplyser pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til Bergens Tidende.

Ifølge Bane Nor kan det ta flere timer før togene kan passere. Foreløpig er det reisende med toget fra Bergen til Oslo, som skulle ha vært i Oslo klokken 15.05, som blir berørt, men også toget mot Bergen vil bli stående snart.

– Mjølfjell-Myrdal er stengt for togtrafikk. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver togselskapet Vy på sine nettsider.

Nordli forteller at et hjelpetog som ble sendt for å assistere, antakelig fra Myrdal, fikk problemer med snøen. Det er derfor sendt snøfreser for å assistere hjelpetoget.

Bane Nor varsler ny oppdatering om situasjonen klokken 14.