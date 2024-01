Klassekampen skriver at flere politidistrikt er usikre på hvordan de skal håndtere den økte arbeidsmengden.

– Vi skal selvsagt følge opp lovendringen for å få til økt bruk av omvendt volds­alarm, men det vil utvilsomt være svært ressurskrevende, sier politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt.

Politioverbetjent Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt sier det er utfordrende at ambisjonen øker uten at politiet får mer penger. Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt sier endringen i seg selv er positiv, men at de da må nedprioritere noe annet.

Regjeringen har varslet at omvendt voldsalarm skal bli brukt mer. Da er det personen et offer skal forsvares mot som utstyres med en GPS som sier fra hvis den beveger seg i et forbudt område.

Statssekretær Sigve Bolstad (Sp) sier til Klassekampen at Politidirektoratet har fått mer midler og viser til en årlig tildeling på 10 millioner kroner.