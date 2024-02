Lisensfellingen innenfor ulvesonen startet 1. januar.

Én av ulvene som ble felt var en ung ulv på vandring som kom fra Setten-reviret lenger nord i Akershus, og ble felt langt sør i fellingsområdet. Dette var en såkalt genetisk verdifull ulv fordi den var avkom av en finsk-russisk innvandrer.

– Det er uheldig at denne ulven ble felt, opplyser Statsforvalteren i Oslo og Viken på sine sider.

– Det vil imidlertid alltid være en risiko for felling av feil individer når det gjennomføres lisensfelling. Spesielt enslige ulver på vandring vil kunne komme inn i lisensfellingsområdet uten at det blir avdekket. Det var ingen indikasjoner på at denne ulven befant seg i området, skriver de videre.

Dyrerettighetsorganisasjonen, Noah, mener skytingen av valpen er uholdbar og har anmeldt hendelsen.

– Noah mener at skyting av genetisk viktige individer ikke er «hendelige uhell», men grov uaktsomhet, som bør straffes, sier leder Siri Martinsen i Noah.

Totalt er det påvist 67–76 ulver i Norge. Så langt i vinter er det dokumentert sju ulvekull, hvorav fire i helnorske revir og tre i revir som grenser mot Sverige.