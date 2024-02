– Fangen har rømt i forbindelse med et planlagt ærend sammen med fengselsbetjenter, opplyser operasjonsleder Ingrid Teigland Tepstad.

Tepstad forteller videre at politiet ikke har noen opplysninger om at vedkommende er til fare for publikum.

– Det vil på nåværende tidspunkt ikke bli gitt beskrivelse av vedkommende, sier Tepstad.

I forbindelse med hendelsen vil publikum trolig se mye synlig politi i området rundt Åsane.

Jourhavende jurist Arne Fjeldstad sier til Bergens Tidende at de fikk melding om hendelsen klokken 17.34.

Han kan ikke opplyse om hvilket ærend fangen og betjentene var ute på.

– Det jobbes med å prøve å lokalisere ham, sier Fjeldstad.

Bergen fengsel har ifølge Kriminalomsorgens egne nettsider en total kapasitet på 221 innsatte.