For tre år siden varslet Konkurransetilsynet at de tre dagligvarekjedene risikerte gebyrer for å ha samarbeidet på en måte som førte til dyrere dagligvarer.

Påstanden ble avvist av kjedene.

Konkurransetilsynet har tidligere sagt at en avgjørelse i saken vil komme i løpet av 2023, men nå er avgjørelsen utsatt, opplyser tilsynet til NRK.

– Det er en omfattende sak. Vi har meddelt partene at vi forventer at det vil komme en konklusjon i saken i løpet av starten av 2024, sier Magnus Friis Reitan, som jobber i avdelingen som behandler saken i Konkurransetilsynet, til kanalen.