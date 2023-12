Søndagens kamp mot Frankrike (norsk tap 23-24) hadde et snitt på 582.000 TV-seere, og på det meste var det 703.000 nordmenn som fulgte kampen.

Dette ga Viaplay en kommersiell andel på 70,9 prosent.

– Kampen mot Frankrike legger seg på fjerdeplass over de mest sette programmene på kommersielt TV i 2023. Nå spisses spenningen rundt håndballjentene. Går de hele veien til en finale, har vi tro på at det skal være mulig å ta topplasseringen og komme over millionen i lineære seere også denne gangen, sier Kristian Oma, sportssjef i Viaplay i en pressemelding.