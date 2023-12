I 2019 mottok Eftas overvåkingsorgan Esa en klage som hevdet at Norge bryter med EØS-reglene om barns rett til opphold.

Saken handler om en tredjelandsborger og hennes yngste sønn. De to hadde tidligere oppholdstillatelse i Norge, som familiemedlemmer til kvinnens mann. Både mannen og sønnen var EØS-borgere. Mannen forlot senere Norge, og da fikk kvinnen avslag på søknaden om opphold som sin sønns familiemedlem.

Esa konkluderer med at barna har rett til å bli ledsaget av sine primære omsorgspersoner, heter det i en pressemelding.

Overvåkingsorganet finner at saken inngår i en konsekvent og generell praksis basert på norsk lov. Loven anerkjenner ikke at barn av EØS-borgere kan ha selvstendig oppholdsrett under EØS-regelverket og være ledsaget av sine primære omsorgspersoner.

Fordi Esa ikke kjenner til at Norge har iverksatt tiltak for å sikre at praksisen til norske immigrasjonsmyndigheter er i samsvar med EØS-retten, har Esa besluttet å bringe saken inn for Efta-domstolen.