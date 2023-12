Høyre foreslår å utsette tidspunktet for innføring med seks måneder, fra 31. desember 2024 til 1. juli 2025. Ifølge partiet er LO og NHO enige i dette.

– Høyre er enig i målsetningen, men vil også imøtekomme mange bedrifters ønske om noe mer tid for å nå dette målet. Særlig ute i distriktene og i bransjer med behov for særlig spisskompetanse i styrene, må det gjøres en grundig jobb for å hente inn riktig kompetanse, sier Linda Hofstad Helleland, Høyres saksordfører for saken.

– Det er bred enighet i næringslivet og på Stortinget om ambisjonen, og for at vi skal lykkes, bør bedriftene få mulighet til å bruke hele 2024, fremfor å forhaste dette før de fleste generalforsamlinger gjennomføres våren 2024, sier Helleland.