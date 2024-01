Den første meldingen om hendelsen kom fra politiet på X/Twitter klokken 10.26.

Der skrev de at hendelsen var uavklart, men at innholdet i meldingen de hadde mottatt, gjorde at de var bevæpnet.

I 11-tiden forteller operasjonsleder i politiet i Trøndelag, Maja Sagen, at innholdet i den første meldingen var mer dramatisk enn selve situasjonen.

– Politiet har kontroll på stedet, én person er lettere skadd. En hypotese er at skaden er selvpåført, den hypotesen har blitt styrket, sier Sagen til NTB.