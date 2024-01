Snøskredet gikk over E6 ved Nyholmen i 17-tiden tirsdag og har medført trafikale utfordringer på stedet.

Politiet i Nordland sier Bane Nor og entreprenører er på stedet for å sjekke toglinjen for skader.

– Det er anslått at det vil ta cirka 3 timer før veien kan åpnes, skriver de på X, tidligere Twitter, klokken 18.00.

Bane Nor sier de kommer med en ny oppdatering klokken 21. Toglinjen mellom Trondheim og Bodø kan rammes av forsinkelser som følge av raset.