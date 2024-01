En mann i 50-årene ble funnet død i en leilighet i Stavern tirsdag i forrige uke. Mannens samboer ble internasjonalt etterlyst, siktet for drap. Grunnlaget for siktelsen er imidlertid blitt gradvis svekket, og politiet tror nå at mannen kan ha drept kvinnen før han tok sitt eget liv.

Men politiet har ikke funnet den savnede kvinnen. De har imidlertid fremdeles tro på å komme til bunns i hva som har skjedd.

– Det er vårt høyeste ønske å finne den savnede kvinnen og få svar på alle spørsmålene vi sitter med. Det er viktig både for de pårørende, slik at de får sine svar, og for etterforskningen, sier politiadvokat Ole Jacob Garder til NTB.

De siste dagene har politiet lett med spader i snøen rundt parets bolig. Men det er mye snø, og letearbeidet er krevende.

– Det har ikke blitt noe mindre snø, og vi arbeider med spader og hunder. Vi har i utgangspunktet holdt oss rundt boligen for å forsikre oss om at kvinnen ikke ligger i umiddelbar nærhet, sier Garder.

Sjekker populært turområde

Bare det å gå gjennom en radius på 20–30 meter rundt boligen tar tid. Søket blir fortløpende utvidet, ifølge Garder. Ifølge NRK settes det tirsdag inn et helikopter i søket på formiddagen, og politiet skal da søke i strandsonen. Det gjøres også leting på et populært utfartsområde i nærheten, et utkikkspunkt kalt Signalen, sier Garder til NTB.

– Der er det gjort arbeid i dag, som muligens fortsetter i morgen. Også der er det utfordringer på grunn av vær. Det er områder som har ganske store skavler med snømengder, sier Garder.

– Har dere nå utelukket helt at kvinnen kan være i live og har flyktet?

– Vi har ikke utelukket det. Det kan vi ikke gjøre all den tid vi ikke vet hva som har skjedd med henne. Men vi anser det som mindre sannsynlig, svarer politiadvokaten.

Nyttårsfeiring står sentralt

Politiet har ikke gått ut med tidspunkt for siste sikre livstegn fra kvinnen.

– Det er fordi vi ikke ønsker å legge føringer for publikum. Vi ønsker observasjoner gjort fra 30. desember. Det er basert på at vi har ganske sikre holdepunkter for at de begge var i live på det tidspunktet.

Til Varden sier Garder at nyttårsfeiringen står sentralt i etterforskningen. Det er kommet inn en god del tips fra publikum, men ingen som har ledet fram til svar. Garder oppfordrer alle til å ha lav terskel for å tipse politiet.

– Det kan også være viktig informasjon for å kunne sjekke ting ut av saken.

Utover i uken er det ventet sol og plussgrader, noe som er positivt for letearbeidet.

– Det ligger litt i sakens natur. Det er veldig mye bedre enn snø og 20 minus, så det er helt klart en fordel.