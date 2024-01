Det betyr at du kan få autorisasjon som paramedisiner selv om du ikke har bachelorgrad i paramedisin, opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Rundt 1100 erfarne fagfolk i ambulansetjenesten faller utenfor dagens autorisasjonsordning for paramedisinere, fordi de ikke har en bachelorgrad, skriver Fagforbundet på sin nettside.

Forbundet jubler nå for regjeringens forslag som anerkjenner og sikrer autorisasjon for denne gruppen med fagfolk.

Autorisasjonsordningen for helsepersonell ble innført for paramedisinere med bachelorgrad i paramedisin i mai 2022. Med den oppsto det et skille mellom dem med bachelorgrad og dem med annen utdanning og yrkeserfaring.

– Vi mener at fagfolk som har fordypet seg og tatt den videreutdanningen som var tilgjengelig før bachelor i paramedisin ble opprettet, og som i tillegg har opparbeidet seg solid yrkeserfaring, bør få mulighet til å bli autoriserte paramedisinere, sier Kjerkol.