– LO har vært tydelig på at når pensjonsalderen økes, må sliterne sikres. Derfor er jeg veldig fornøyd med at regjeringen har sikret tverrpolitisk enighet om en sliterordning. For oss er dette en seier, og det vil gjøre alderdommen bedre for de gruppene som kommer dårligst ut av pensjonsreformen.

Det sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter at det torsdag blant annet ble enighet om å heve den øvre aldersgrensen for å jobbe i staten.

– For enkelte er det likevel ikke et alternativ å stå lenger i jobb. De har tunge jobber og blir ofte uføre. Når pensjonsalderen øker, må man finne gode løsninger for sliterne. Det sørger regjeringen for nå, sier LO-lederen.

Hun forklarer at det etableres en sliterordning som gir et årlig tillegg i pensjon på 0,25 G for dem som går av fem år før normert pensjonsalder.

– Det sikrer en bedre pensjon for dem som ikke kan stå lenger i jobb, sier Følsvik.