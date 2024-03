En dommer avslo nylig Trumps krav om å få utsatt fullbyrdelsen i injuriesaken der han er dømt til betale skribenten E. Jean Carroll 83 millioner dollar.

Carroll anklaget Trump for å ha ødelagt ryktet hennes som pålitelig journalist ved å nekte for at han voldtok henne for nesten tre tiår siden, og fikk medhold.

Advokat Alina Habba overleverte fredag dokumenter til retten som viser at Trump har fått en garanti på 91,6 millioner dollar fra Federal Insurance Co. Hun leverte samtidig inn en anke av kjennelsen.