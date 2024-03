Ifølge NRK er det den første slike dommen i Norge på mer enn ti år. Mannen inngikk ekteskap med jenta i Øst-Europa i 2022, da hun var 14 år gammel, står det i dommen fra Agder lagmannsrett.

Videre heter det at mannens foreldre bidro til at seremonien ble gjennomført ved å blant annet kjøpe inn kjole og skaffe selskapslokaler.

Ekteskapet skal ha blitt inngått på tradisjonelt vis i den muslimske minoriteten familien tilhører i et land i Øst-Europa, før mannen og jenta i februar 2022 reiste til Norge for å bosette seg hos mannens foreldre.

Politiet kom på sporet av saken da far og sønn hadde med seg den da 14 år gamle jenta gjennom passkontrollen på Torp flyplass. Politiet reagerte på at jenta hadde lite bagasje, og at hun verken hadde penger, bankkort eller telefon.

Mannen er også dømt for å produsert bilder som seksualiserer barn og dømmes til elleve måneders fengsel, mens foreldrene er idømt henholdsvis elleve og sju måneder.

Farens forsvarer Veycel Ince sier til NRK at han ikke mener sønnen har inngått noen ekteskapslignende forbindelse, og at det kan bli aktuelt å anke.