Forsikringsselskapene mottok meldinger om 16.298 sykkeltyverier i fjor, viser tall fra Finans Norge.

Det ga en rekordhøy forsikringsutbetaling på totalt 166 millioner kroner.

Fremtind rapporterer at enkeltutbetalingene per sykkel har steget med nesten 700 kroner. En spesiell sykkeltype får skylden for økningen.

– Vi ser at flere stjålne elsykler bidrar til høyere erstatninger. Mange av disse syklene er kostbare, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

De fleste tyveriene skjer i sommermånedene, og syklene koster i snitt 10.000 kroner å erstatte. Antallet sykkeltyverier har økt med 10 prosent fra 2022 til 2023. Spesielt de største byene er mest utsatt.

– Sykkeltyvene er veldig raske. Noen spaner om dagen og stjeler om natten, ofte på bestilling. Derfor vil vi ikke anbefale at du setter fra deg en dyr sykkel i sentrumsområder, selv med en god lås, sier Hofstad-Nielsen.