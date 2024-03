Redningshelikopter, redningsskøyte og ambulansebåt er sendt ut for å søke. Kystradio sør har sendt ut en såkalt mayday relay til båter som befinner seg i området.

Redningsleder Cecilie Øversveen sier til NTB at de ikke har mottatt mayday fra et eventuelt fartøy i havsnød. Det er kun meldingen om nødraketten som er bakgrunnen for søket.

Hun sier de ikke vet om nødraketten ble skutt opp fra havs eller fra land, men at de er nødt til å iverksette tiltak på bakgrunn av meldingen.