Det skriver Norsk industri i en pressemelding. I utgangspunktet skulle sluttavtalen inneholde en etterlønn på tolv måneder.

Lier-Hansen omtalte selv sluttavtalen med Norsk Industri i podkasten «Anlegg og sjau» med Leif Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus, og Petter Pilgaard forrige uke.

– Det foreligger en sluttavtale som på vanlig måte pålegger Stein Lier-Hansen taushetsplikt. I henhold til denne har Stein Lier-Hansen gitt avkall på en etterlønn på seks måneder som fulgte av hans ansettelsesavtale. Dette med bakgrunn i at Norsk Industri anså Lier-Hansens bruk av organisasjonens midler som illojal og uakseptabel, skriver styreleder Ståle Kyllingstad i en epost til E24.

– Kan ha skjedd uregelmessigheter

Lier-Hansen bekrefter overfor E24 at etterlønnen i sluttavtalen mellom ham og Norsk Industri er halvert, og at dette tilsvarer om lag 1,5 millioner kroner.

– Jeg tar til etterretning at Norsk Industri bryter taushetsplikten og uttaler seg om sluttavtalen, sier han.

– Sluttavtalen tar høyde for at det kan ha skjedd uregelmessigheter. For meg er det imidlertid først og fremst et etisk spørsmål. Jeg mener det ville vært umusikalsk av meg å ta hele sluttpakken da jeg tross alt fikk en bra pensjon fra 1. juli og samtidig er i ny jobb, sier han videre.

Millioner på hytte, jakt og fiske

De siste ukene har flere medier skrevet saker om at Norsk Industri betalte for flere hytter og jaktterreng, samt laksefiske og sjøfly inn til Hardangervidda, mens Stein Lier-Hansen var administrerende direktør.

Lier-Hansen sluttet i stillingen som i høst etter at styret i Norsk Industri ble gjort kjent med at han hadde brukt flere millioner kroner på jakt og sjøfly i relasjonsaktivitet.

– Medieomtalen i februar og Norsk Industris oppfordring om tips har imidlertid avdekket forhold av en helt annen karakter som ikke var kjent da sluttavtalen ble signert og som nå sammen med rapporten fra i fjor høst har blitt overlevert Økokrim til vurdering, står det i pressemeldingen fra Norsk Industri.