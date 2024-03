Selskapet hadde et uttalt mål om å doble produksjonen fra 2023 innen utgangen av 2025, noe de er i rute til ifølge selskapets kapitalmarkedsoppdatering.

– Vi har en klar strategi for vekst og verdiskaping som et av verdens raskest voksende olje- og gasselskaper. Vi er i rute mot et produksjonsmål på rundt 400.000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025 og har en klar plan for å opprettholde produksjon på 350.000–400.000 fat per dag mot 2030, forteller administrerende direktør i selskapet, Nick Walker.

Vår Energi skal nå målet gjennom 10 pågående feltutbygginger, 20 prosjekter i en tidlig fase, og en dobling av leteaktiviteten.