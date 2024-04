Hendelsen skjedde i tettstedet Skogsvåg i Øygarden kommune i Vestland i august i fjor.

Mannen, som selv bodde i et boligkompleks i nabolaget, gikk sent på kvelden rundt i bar overkropp med en armbrøst og truet med å skyte naboene i hodet, skriver Bergensavisen (BA).

Mannen skal ha vært svært utagerende og satte også fyr på sin egen bolig, ifølge påtalemyndigheten. Brannen i leiligheten hans førte til skader på flere andre leiligheter.

I tillegg til å være tiltalt for brudd på mordbrannparagrafen og for grove trusler, er mannen tiltalt for skadeverk.

Mannen har selv hevdet at han ikke husker noe fra hendelsen, og ifølge kjennelsen skjedde alt i ruset tilstand. Bevæpnet politi måtte til slutt bruke elektrosjokkvåpen for å pågripe ham. Han har sittet i varetekt siden.

Tiltaltes forsvarer Rolf Knudsen sier til BA at hans klient ikke erkjenner straffskyld for å ha tent på leiligheten med vilje.

I kjennelsen framgår det at den tiltalte sliter i fengsel og isolerer seg, og tingretten har derfor bestemt å utvide varetektsfengslingen med fire uker i denne omgang, framfor åtte slik påtalemyndigheten ønsket seg.

Retten mener at gjentakelsesfaren fortsatt er sterk, selv om det er over et halvt år siden de straffbare hendelsene fant sted.