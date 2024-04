Det kommer etter at deler av Gressholmen ble sperret av etter funn av helseskadelige stoffer fra skytebanen som holdt til på øya.

Funnene gjør at staten ved Statsbygg ønsker å undersøke naboøya Lindøya, skriver Aftenposten. Der var det også en skytebane fram til 1948.

Statsbygg, som eier Lindøya vil undersøke om det er forsvarlig for folk å oppholde seg på øya.

– I forbindelse med den nylig aktualiserte saken på Gressholmen, har vi startet en prosess hos oss for å undersøke den historiske aktiviteten på et skytefelt på Lindøya, svarer kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

På Gressholmen ble det funnet blant annet bly, som gjorde at det ble frarådet å spise ulike vekster både på sjø og land. Njaa Aschim sier hun ikke vet når undersøkelsene på Lindøya vil starte, men at de ikke har opplysninger som tilsier at de bør gjennomføre lignende tiltak der.