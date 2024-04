Skogen Lund kunngjorde i februar at hun går av som konsernsjef, men at hun ville bli sittende fram til selskapet finner ny leder. En måned senere ble det kjent at hun blir ny styreleder i Flyktninghjelpen.

Hun har tidligere hatt en rekke toppstillinger, blant annet som administrerende direktør for Næringslivets Hovedorganisasjon og administrerende direktør i Aftenposten.

Årsrapporten ble lagt fram torsdag. I den går det fram at Schibsteds brutto driftsresultat (ebitda) for fjoråret endte på drøyt 2,5 milliarder kroner, opp 5 prosent fra 2022.

Schibsted står foran store endringer i selskapsstrukturen. 11. desember kunngjorde de at konsernet skal splittes i to: ett rent medieselskap som ikke er på børs og eies av stiftelsen Tinius, og ett offentlig børsnotert markedsplasselskap.

Blant avisene som tilhører Schibsted, er Aftenposten, VG, E24, Stavanger Aftenblad, Aftonbladet og Svenska Dagbladet.