– Trusselutøveren var fortsatt på stedet og er pågrepet. Det er funnet og beslaglagt våpen. Etterforskning pågår på stedet fortsatt, skriver Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

Hendelsen ble opprinnelig rapport inn en voldshendelse lørdag morgen, hvor det skal ha blitt truet med skytevåpen.

– Det er per nå ikke opplysninger om at noen har blitt utsatt for fysisk vold som meldingen innledningsvis var. Ingen personer er fysisk skadd, skriver politiet.