EU-toppmøte om Ukraina-støtte

EUs stats- og regjeringssjefer samles til toppmøte i Brussel. Støtten til Ukraina blir en sentral sak, det samme blir spørsmålet om landets EU-søknad. Spekulasjonene har gått om hvorvidt Volodymyr Zelenskyj vil dukke opp – direkte fra Oslo.

Putin holder pressekonferanse

Russlands president Vladimir Putin holder sin årlige pressekonferanse der han skal snakke med pressen om året som var. Han svarer dessuten på forhåndsgodkjente spørsmål fra publikum.

Abortutvalget kommer med rapport

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) får overlevert rapporten fra abortutvalget. Det er ventet en rekke forslag, blant annet om utvidet rett til og utvidet grense for selvbestemt abort.

Siste rentebeslutning i år

Flere sjeføkonomer tror det blir uendret rente fra Norges Bank når rentebeslutningen legges fram klokka 10 i dag. Stabil kjerneinflasjon, prisvekst og ingen renteøkning i USA er bakgrunnen for spådommene.

Molde og Bodø Glimt i Europa

Molde spiller borte mot tyske Bayer Leverkusen i gruppe E i europaligaen. Det norske laget må ha poeng for å ha håp om å bli nummer to i gruppa, noe som vil føre dem videre til utslagsrundene. Et tap vil bety at Molde tar seg inn i første utslagsrunde i conferenceligaen. I conferenceligaen skal Bodø Glimt møte Club Brygge. «Gutan» er allerede sikret avansement i turneringen, men kan bli gruppevinner med tomålsseier i Belgia.