23-åringen var tiltalt for å ha overøst en annen mann med rasistiske utsagn i Bergen på 17. mai i fjor. Han var også tiltalt for vold mot den samme mannen, skriver Bergens Tidende.

Ifølge fornærmede strakte mannen ut armen til en nazihilsen mens han ropte blant annet «Heil Hitler» og «jævla neger». Det oppsto også en slåsskamp mellom de to.

I retten forklarte 23-åringen at han husket svært lite på grunn av høyt alkoholinntak, og at han erkjente straffskyld fordi han ikke kunne utelukke at han hadde handlet slik fornærmede hadde forklart.

Mannen ble imidlertid frikjent av retten for de rasistiske ropene ettersom retten viste til opptak fra et team fra TV 2 som befant seg på stedet. Både opptakene fra TV 2 og overvåkingskameraer har ikke fanget opp noen slike uttrykk.

Journalisten og fotografen fra TV-kanalen var vitne til at 23-åringen var aggressiv, provoserende og høyrøstet, men så ingen nazihilsen eller hørte noen rasistiske uttrykk.

23-åringen ble derfor frikjent for hatefulle ytringer, men dømt for vold og for å ha hindret politiets arbeid. Han ble dømt til 30 dagers betinget fengsel samt å betale fornærmede 10.000 kroner i oppreisning.