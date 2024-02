Norges Bank med anslag om prisstigningen

Norges Bank kommer med sin forventningsundersøkelse for første kvartal som forteller hva forventningene til prisvekst, reallønnsvekst, årslønnsvekst og lønnsomhet er i det kommende året.

Norges Bank gjennomfører denne undersøkelsen fire ganger i årlig blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon, og de legger til grunn at forventninger til prisutviklingen har betydning for den faktiske prisutviklingen.

Palestinas naboland på talerstolen i FN-domstolen

Libanon og Jordan, som begge grenser til den okkuperte Vestbredden, er blant landene som skal på talerstolen i FN-domstolen i Haag for å diskutere Israels okkupasjon av Palestina. Mandag begynte runden med rettslige høringer som omhandler de juridiske konsekvensene av Israels politikk og praksis i de okkuperte palestinske områdene, inkludert Øst-Jerusalem. Senere på dagen er det også et møte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen på Gazastripen, der krigen har herjet i over fire måneder.

Danmark tar opp Ukraina-støtten

Danmarks statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Troels Lund Poulsen holder pressekonferanse om støtten til Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. I helgen sa Frederiksen at toårsdagen for Russlands invasjon i februar 2022, førstkommende lørdag, bør markeres ved at Vesten gir flere våpen til Ukraina.

NM i langrenn går av stabelen på Beitostølen

Selv om flere av langrennsløperne som gikk langrennsverdenscupen i Nord-Amerika står over NM-løpet denne gang, stiller blant annet langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo til start når det skal gås 10 kilometer i fri teknikk. I tillegg gjør Helene Marie Fossesholm et etterlengtet comeback. NM blir hennes første konkurranserenn på ett år.

Privat månelanding

Månelanderen Odysseus skal etter planen lande på månen. Det er det andre forsøket på å gjennomføre en månelanding i privat regi etter at et forsøk tidligere i år slo feil. Odysseus er en ubemannet månelander av typen Nova-C, utviklet av det Houston-baserte selskapet Intuitive Machines. Den ble skutt opp fra Kennedy Space Center med en Falcon 9-rakett fra SpaceX 15. februar. Månelanderen er den første amerikanerne sender siden Apollo-programmet på 1970-tallet. Nasa håper at oppdraget kan bli startskuddet for en langvarig base på månen.