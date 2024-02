USAs første månelanding på et halvt århundre

Månelanderen Odysseus, på størrelse med en britisk telefonkiosk, landet i natt på månens overflate, som det første private fartøyet i historien og som USAs første siden Apollo 17 i desember 1972.

Odysseus er en ubemannet månelander av typen Nova-C, utviklet av det private Houston-baserte selskapet Intuitive Machines. Den ble skutt opp fra Kennedy Space Center med en Falcon 9-rakett fra SpaceX 15. februar. Nasa håper at oppdraget kan bli startskuddet for en langvarig base på månen, der amerikanerne håper å samle inn is til drikkevann og rakettdrivstoff under det nye Artemis-programmet.

Bygård på St. Hanshaugen fikk store skader i brann

Flammene slo gjennom taket på en bygård på St. Hanshaugen i Oslo natt til fredag. Markus kirke var truet av brannen, men brannmannskapene fikk stanset spredningen.

Brannen startet på loftet i den fire etasjer høye bygården som i krysset mellom Waldemar Thranes gate og Ullevålsveien, og ble varslet klokken 1.22 natt til fredag. Nesten tre timer senere ble den meldt slokket, men bygningen har fått store skader.

Bygården har fått store brannskader i øverste etasje, og vannskader i etasjene under. Brannen spredte seg til hele loftet på delen av bygningen som vender mot Ullevålsveien.

Fire døde i kraftig brann i Spania

Fire personer er døde og 14 skadd i en kraftig brann i to boligblokker i Valencia i Spania. Brannen spredde seg raskt fra den ene blokken, som er 14 etasjer høy, til den andre blokken på ti etasjer.

Flesteparten av de skadde har pådratt seg bruddskader, forbrenninger og pustet inn røyk. Seks av de skadde er brannfolk. 19 personer hadde i natt status som savnet. Årsaken til brannen er ikke kjent. Men bygningsingeniør David Higuera sier til El Pais at alt tyder på at det er bygningsmaterialer i fasaden som er årsaken til at brannen spredte seg så raskt.

Mann i 20-årene pågrepet etter knivstikking i Sarpsborg

En mann i 40-årene ble knivstukket i St. Marie Gate i Sarpsborg sentrum torsdag kveld. Mannen skal ha forsøkt å stanse et slagsmål da han ble angrepet av tre yngre menn.

Hendelsen skjedde i inngangspartiet på en dagligvarebutikk. Ifølge politiet startet tildragelsen inne på butikken og ble avsluttet i gågaten utenfor. Politiet fikk melding om saken klokken 22.45 torsdag kveld. – En mann i 40-årene er sendt til sykehuset på Kalnes med alvorlige stikkskader, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

En mann i 20-årene ble kort etter pågrepet et annet sted i sentrum. Politiet mener å vite hvem de to andre mistenkte i saken er.

Casper Ruud til semifinale

Casper Ruud tok seg greit videre til semifinalen i ATP-turneringen i Los Cabos i Mexico med å slå Nuno Borges fra Portugal i strake sett i natt norsk tid. Kampen endte 6-3, og 6–2 etter 67 minutter og 22 sekunders spill.

Fjerdeseedede Ruud hadde aldri møtt Borges før denne kvartfinalen. Portugiseren slo australske Max Purcell i sin kamp i 2. runde, men Ruud tok seg greit av Marcos Giron med 6-1, 6–0 i sin kvartfinale. I semifinalen skal Ruud møte vinneren av kampen mellom greske Stefanos Tsitsipas og amerikanske Aleksandar Kovacevic, som ennå ikke var avklart ved 5.30-tiden i dag morges norsk tid.

Ny nedtur for Lightning og Lilleberg

Connor McMichael scoret to ganger da Washington Capitals vant 5-3 over Tampa Bay Lightning i Amalie Arena på torsdag Norske Emil Lilleberg fikk 13 minutter og to sekunder på isen, men endte uten poeng.

Dette var den tredje seieren på rad for Washington Capitals og det tredje strake tapet for Lightning.