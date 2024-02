Kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken forteller til TV 2 at pågripelsen skjedde torsdag.

– PST pågrep ham i går på bakgrunn av en italiensk utleveringsbegjæring. Han fremstilles for fengsling i dag, for at retten skal kunne ta stilling til om vilkårene for utlevering er til stede, sier Hugubakken til kanalen.

Ifølge italienske myndigheter skal han ha vært Mulla Krekars høyre hånd i en periode.

Mannen i 40-årene har i mange år vært bosatt på Østlandet. Han ble fremstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag, melder TV 2.