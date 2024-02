Det var i fjor vinter at en student vant fram i lagmannsretten etter å ha blitt utestengt for fusk ved Høgskolen i Innlandet.

Lagmannsretten mente det ikke var fusk og frikjente studenten, men staten anket.

Etter at det ble kjent at staten hadde anket, kom det fram at daværende statsråd Sandra Borchs masteroppgave inneholdt tekster fra andres oppgaver. Borch kalte inn til en pressekonferanse 19. januar hvor hun erkjente feil og kunngjorde at hun trakk seg.