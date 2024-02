En detaljert plan for sikkerheten til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under et besøk i Røros ble mandag funnet på gata i Trondheim, skrev NRK onsdag.

Planen beskriver detaljert hvor statsministeren befinner seg minutt for minutt og inneholder utfyllende informasjon om trusselvurderinger og livvakter.

Torsdag opplyser stabssjef Geir Arne Sjøhagen i Trøndelag politidistrikt at politiet skal kontakte Spesialenheten for politisaker om saken.

– Ja, vi vil kontakte Spesialenheten, så blir det opp til dem å vurdere om de skal se nærmere på saken, skriver han i en epost til Dagbladet.

Han opplyser at det er en politiansatt som ved en feiltakelse har mistet papirene.

– Det er uheldig at dokumentene kom på avveie. Den ansatte dette gjelder, har allerede meldt seg og beklager det som har skjedd. Det vi har fokus på nå, er å lære og se om det er noe vi må endre i våre rutiner, slik at det ikke skjer igjen, skriver Sjøhagen.